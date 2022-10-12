logo

BTC/USD

19100.90

ETH/USD

1290.49

LTC/USD

52.35

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ не остановить: на Херсонщине освобождено еще пять населенных пунктов
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ не остановить: на Херсонщине освобождено еще пять населенных пунктов

Контрнаступление ВСУ на юге продолжается

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на усилившийся ракетный террор России украинские защитники продолжают деоккупировать захваченные ранее территории. Так ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. 

ВСУ не остановить: на Херсонщине освобождено еще пять населенных пунктов

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Речь идет о Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменке, Трифоновке и Красном в Бериславском районе. Бойцы ВСУ заняты тем, что возвращают эти населенные пункты к нормальной жизни, помогают местному населению, восстанавливают инфраструктуру. Как всегда, после побега оккупантов очень много работы.                                                              

В сообщении говорится, российские захватчики сосредотачивают усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления. На это брошены резервы, которые оперативно перебросили из России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский провел 10 октября, после массированного ракетного обстрела россиянами объектов инфраструктуры, телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Согласно данным Белого дома, американский лидер заверил, что Соединенные Штаты предоставят Украине современные средства ПВО. Что это значит для нашей страны? Почему нам не давали соответствующих систем раньше? Как себя уже проявила наша система ПВО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Запад задействовал еще не все рычаги для наказания России – чего боится Путин.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/videos/776858870056661/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!