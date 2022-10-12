ВСУ не остановить: на Херсонщине освобождено еще пять населенных пунктов

Несмотря на усилившийся ракетный террор России украинские защитники продолжают деоккупировать захваченные ранее территории. Так ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Речь идет о Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменке, Трифоновке и Красном в Бериславском районе. Бойцы ВСУ заняты тем, что возвращают эти населенные пункты к нормальной жизни, помогают местному населению, восстанавливают инфраструктуру. Как всегда, после побега оккупантов очень много работы.

В сообщении говорится, российские захватчики сосредотачивают усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления. На это брошены резервы, которые оперативно перебросили из России.

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