США согласились поставить Украине средства ПВО: почему только сейчас – что повлияло на решение союзников

Президент Украины Владимир Зеленский провел 10 октября, после массированного ракетного обстрела россиянами объектов инфраструктуры, телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Согласно данным Белого дома, американский лидер заверил, что Соединенные Штаты предоставят Украине современные средства ПВО. Что это значит для нашей страны? Почему нам не давали соответствующих систем раньше? Как себя уже проявила наша система ПВО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Системы ПВО. Фото: из открытых источников

После тех ударов, которые были в Украине 10-11 октября Запад должен либо закрыть небо над нашей страной – либо закрыть рот со словами поддержки

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко поясняет, что ранее западные партнеры не давали более мощные системы вооружений, в том числе ПВО, аргументируя это тем, что не хотят входить в прямую конфронтацию с Россией.

"Но после всего, что страна-агрессор натворила и продолжает творить в Украине, такая позиция уже выглядит, мягко говоря, нелепо, – считает он. – Хорошо, что есть уточнение – нам предоставят именно современные средства ПВО. Плохо, что пока непонятно, какие именно. Надеюсь речь пойдет о системах, которые смогут нейтрализовать мощные носители – ракеты, бомбы, летящие по Украине. У всех на слуху, к примеру, американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) типа "Patriot", система NASAMS и IRIS . Давно пора помочь нам защитить небо. Та же Россия не боится поставлять свои современные системы ПВО и ПРО – в Сирию, в Ливию, даже в Турцию, которая является членом НАТО. С чего вдруг Запад проявляет такие страхи касательно Украины, находящейся под постоянными обстрелами?".

По словам Павла Жовниренко, в Украине система ПВО – в основном советские образцы, несколько разбавленные в последнее время зарубежной помощью.

"Учитывая плотность нанесения ударов страной-агрессором, а также далекую от совершенства нашу систему противовоздушной обороны (с противоракетной до недавнего время вообще было сложно) – сбивать российские ракеты крайне тяжело. Но наши воины – молодцы. Уничтожение того процента, который сбивается сейчас (от 60 до 80%) – выше всякой похвалы, – подчеркивает эксперт. – Что касается вероятных поставок нам западных систем ПВО и ПРО, циничное время требует циничных определений. После тех взрывов, которые были по всей Украине вчера и продолжаются сегодня, Запад должен либо закрыть небо над нашей страной – либо закрыть рот со словами поддержки, а уж тем более – с предложениями о неких переговорах с россиянами".

Партнеры Украины увидели эффективность нашей системы обороны, поэтому готовы укреплять ее

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран подчеркивает, что 10 октября произошла наиболее массированная ракетная атака на Украину после 24 февраля, когда по нам выпустили более ста ракет.

"В первый день широкомасштабной российской агрессии мы сбили лишь около 15 ракет из более ста. Против 43 из 84 – вчера. То есть, уровень сбития в феврале составил лишь около 10%. И нас тогда спасло лишь то, что наше военное руководство успело вывести войска с позиций, по которым вскоре пришлись удары россиян. Вчера же украинское ПВО уничтожило от 50 до 60% процентов вражеских ракет, которые шли волнами, да еще и подкреплялись атакой иранских беспилотников (их мы тоже положили немало)", – рассказывает эксперт.

Он уверен, что такая эффективность привела к тому, что посольства остались в Киеве (несмотря на фейки россиян, что выехали), а наши партнеры в очередной раз убедились в мастерстве украинских ВСУ.

"Когда идет массированная атака, да еще в несколько волн (а вчера их было три), сбить все цели невозможно. Даже суперсовременные системы ПВО не могут этого, – поясняет Виктор Таран. – Видя подобную эффективность нашей системы обороны, партнеры готовы укреплять ее. Понимая, что это увеличит сбитие целей до 80%. Это, по данным военных аналитиков, один из лучших результатов работы ПВО и ПРО. Своеобразная "планка". Именно отсюда – такая реакция со стороны США, ЕС. Надеюсь, что немецкая посол и посол ЕС, которые пережили вчерашние обстрелы в Киеве, передадут канцлеру Германии Шольцу пламенный привет. И убедят его и других европейских лидеров предоставить, наконец, Украине мощные – современные – системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ну, а сами украинцы в результате новых терактов со стороны РФ стали лишь злее, собраннее, более мобилизованными и уверенными в нашей неминуемой победе".

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