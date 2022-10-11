Запад задействовал еще не все рычаги для наказания России – чего боится Путин

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после массивных российских атак по инфраструктуре нашей страны, дополнительные аргументы для признания РФ государством-спонсором терроризма не нужны. По его мнению, Москва сама доказала, кем является на самом деле. Какие меры воздействия против России может (должен) теперь предпринять Запад? Решится ли он на жесткие шаги? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Показательным является заявление о готовности стран ЕС помочь нам пройти зимний период, покрыв часть наших нужд

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко уверен, что для Запада такие варварские шаги страны-агрессора отодвигают любую возможность говорить всерьез о переговорах с РФ.

"Это – ключевое последствие, которое повлекли за собой ракетные удары россиян по украинской критической инфраструктуре. И на фоне попыток РФ через президента Турции Эрдогана предложить переговорный формат с четырьмя западными государствами (в обход Украины) выглядит абсолютно неуместно и безрассудно", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, очевидно и ожидаемо, что такая агрессия спровоцировала дополнительные дружественные шаги со стороны Запада по отношению к Украине.

"Показательным является заявление о готовности стран ЕС помочь нам пройти зимний период, покрыв часть наших нужд. Это серьезный шаг, учитывая, что сами страны Европы находятся в рискованном положении этой зимой", – отмечает Ярослав Божко.

По его мнению, в отношении РФ должен быть применен ответный подход: эскалация в ответ на эскалацию.

" США стоит не только передавать нам современные системы ПВО, о которых вчера говорил Байден, но и ускорить решение вопроса о поставках наступательных высокоточных вооружений, таких как ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), уверен эксперт. Он считает, что лишь при таком раскладе РФ будет просчитывать свои следующие шаги уже исходя из фактов, что эскалация приводит к усилению возможностей Киева на линии фронта. Следовательно, станет более тщательно взвешивать вопрос "а стоит ли?".

Лучшее, что может сделать Запад – предоставить нам всё возможное вооружение, в котором мы нуждаемся

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш уверена, что возможностей у Запада еще много. Можно сказать, считает она, что тот еще толком даже не начинал давить на страну-агрессора.

"Но, что точно не сделают ни Европа, ни Штаты – это не признают РФ террористом (спонсором терроризма), – считает эксперт. – Поскольку после этого нельзя будет покупать у России нечего. Ни сельскохозяйственной продукции, ни удобрений, ни топлива. Никому. Кто купит – автоматически сам становится спонсором терроризма и подпадает под санкции".

Есть в этой ситуации риски и для нас, отмечает Татьяна Матяш. И то, что остановится прокачка по ГТС – самое маленькое из последствий.

"Россия при таком раскладе разорвет сделку по вывозу зерна, будет обстреливать как порты, так и корабли. И, самое болезненное: остановятся переговоры по обмену пленными, – прогнозирует эксперт. – На мой взгляд, лучшее, что может сделать Запад – предоставить нам всё возможное вооружение, в котором мы нуждаемся. Снять ограничения касательно территории применения такого вооружения. Ну и полностью выключить, наконец, стране-агрессору SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей)".

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