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В США рассказали, угрожает ли Украине "совместное развертывание войск" России и Беларуси

В ISW оценили риски повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Российская Федерация и Беларусь заявили о совместном развертывании войск — формирований, предназначенных для защиты Союзного государства. Однако они вряд ли отважатся атаковать ими Украину с севера. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, угрожает ли Украине "совместное развертывание войск" России и Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики, вероятно, что российский компонент любого формирования "региональной группировки войск" будет состоять из мобилизованных или призывников, имеющих низкий уровень подготовки и не представляющих значительной угрозы для Украины.

Также компонент может состоять из частей 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных подразделений, понесших значительные потери в Украине и имеющих существенно сниженную боеспособность.

Перед этим СМИ сообщали о том, что Россия массово перебрасывает своих солдат в Беларусь в вагонах для скота. Ранее ISW оценивал, что Кремль надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для подготовки мобилизованных солдат, однако и это не индикатор неизбежного открытого вторжения с территории Беларуси.

В то же время Россия может попытаться использовать свои силы в Беларуси, чтобы "зафиксировать" украинские войска под Киевом и не допустить их передислокации в другое место или участия в контрнаступлении.

ISW считает, что сейчас Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну, а Россия тем временем не имеет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля или из существующих в Беларуси подразделений.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-10
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