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ВСУ не дали оккупантам установить контроль над Углегорской ТЭС: обстановка на Донецком направлении - Генштаб

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 19:03
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ не дали оккупантам установить контроль над Углегорской ТЭС: обстановка на Донецком направлении - Генштаб

ВСУ

Как сообщает Генштаб, на Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку для поиска слабых мест в обороне наших войск.

"Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спорное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки", — информирует Генштаб. 

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что российский политолог рассказал, что Кремль запланировал на 15 июля и причем здесь Янукович. Андрей Пионтковский уверен, что это идиотский сценарий, но он может стать реальностью. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что один из самых богатых людей мира планирует передать свое состояние благотворительному фонду: подробности. 20 млрд долларов должны уйти Gates Foundation. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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