ВСУ не дали оккупантам установить контроль над Углегорской ТЭС: обстановка на Донецком направлении - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как сообщает Генштаб, на Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку для поиска слабых мест в обороне наших войск.

"Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спорное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки", — информирует Генштаб.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что российский политолог рассказал, что Кремль запланировал на 15 июля и причем здесь Янукович. Андрей Пионтковский уверен, что это идиотский сценарий, но он может стать реальностью.

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Также "Комментарии" информировали о том, что в Стамбуле завершились переговоры по "зерновому коридору": известны первые результаты. Стороны договорились создать координационный центр по возобновлению экспорта зерна из Украины.

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