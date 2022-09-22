ВСУ нанесли групповые удары по оккупантам: уничтожены позиции ПВО и техника

В течение суток 21 сентября украинская авиация нанесла мощные удары по позициям оккупантов. В частности, уничтожено десяток позиций ПВО оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на командование Воздушных сил в Facebook.

Авиация ВСУ. Фото: armyinform

"Совершено более 15 групповых авиаударов по рашистам на разных направлениях. В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов. Противорадиолокационными ракетами "HARM" поражено около 10-ти позиций ПВО противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки Воздушные силы прицельно попали по четырем беспилотникам оперативно-тактического уровня и одной крылатой ракете "Искандер".

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила CNN, что, по ее мнению, последний шаг российского диктатора путина (объявление частичной мобилизации, намерение совершить новые аннексии украинских территорий, ядерные угрозы) требует нового раунда санкций Европейского союза против рф. Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке жестко прошелся по путинским угрозам. О чем говорит реакция США, ЕС и не только на новый выпад страны-агрессора? Журналисты "Комментарией" с этим вопросом обратились к экспертам.





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