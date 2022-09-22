Новый выпад страны-агрессора: о чем говорит реакция Запада – какими будут последствия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила CNN, что, по ее мнению, последний шаг российского диктатора путина (объявление частичной мобилизации, намерение совершить новые аннексии украинских территорий, ядерные угрозы) требует нового раунда санкций Европейского союза против рф. Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке жестко прошелся по путинским угрозам. О чем говорит реакция США, ЕС и не только на новый выпад страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Изоляция России. Фото: из открытых источников

Путин своим убийственным обращением к нации с заявлением о необходимости частичной мобилизации "вытащил счастливый билет" для рашистской федерации

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"вытащил счастливый билет" для рашистской федерации. Билет в ад. И как бы это цинично ни прозвучало, но, пожалуй, впервые за все более восьми лет войны, которую мы вынуждены вести против россии за независимость, свободу и выживание украинского государства, именно Украина выигрывает от того, что путин окончательно слетел с катушек". "Так случилось, что путин не оставляет выбора. Ни Украине, ни Западу. Если еще на прошлой неделе те же венгры публично заявляли о том, что не следует даже в голос произносить словосочетание "восьмой пакет санкций", то теперь они, как и остальные остатки путинферштееров, будут держать роты на замке, разве что хило пытаясь каким-то образом выторговать что-то для себя. Вчера Путин своим убийственным обращением к нации с заявлением о необходимости частичной мобилизации

Во-первых, поясняет эксперт, мыслительные процессы на Западе ускорятся. То оружие, которое наши партнеры де-факто планировали дать нам где-то весной-летом, придет уже через считанные месяцы или даже недели. Во-вторых, продолжает он, коалиция под названием "Рамштайн", призванная помочь Украине защитить себя от россии, непременно увеличится по количественному составу. Плюс – усилятся санкции и другие ограничительные меры против страны-агрессора.

"На мой взгляд, в ближайшие недели ЕС, США и другие демократические государства окончательно закроют для рф доступ к технологиям двойного назначения, прекратят закупать российские товары, в том числе нефть и газ и т.д. Более того, своим вчерашним решением путин среди прочего плюнул прямо в лицо тем государствам, которые пытались еще как-то поддерживать с россией торгово-экономические государства, – акцентирует Вадим Трюхан. – Вряд ли, услышав о мобилизации и так называемых "референдумах", обрадовались те же лидеры Китая, Индии, Турции. Уверен, что ничего, кроме раздражения, они не испытывали… В итоге рашистская федерация на всех парах несется в темное прошлое. И оно для нее и ее граждан будет абсолютно не веселым… Пора, наконец, кому-то сорвать в этом сумасшедшем российском паровозе стоп-кран – и остановить военного преступника №1 путина вместе с его организованной преступной группировкой. И чем быстрее – тем лучше".

На новые шаги страны-агрессора соответствующим образом нужно реагировать не только Западу, но и Украине

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает неудивительной жесткую позицию лидеров западного мира касательно так называемых "референдумов" и новых угроз со стороны россии.

"И сроки проведения псевдореферендумов, и формат, и место, где они будут проходить, и отсутствия даже мизерных юридических оснований для этого – всё это играет против россии. Ни одна цивилизованная страна не признает таких постановок", – уверен Евгений Магда.

По его мнению, такие инициативы Кремля стали следствием паники из-за наступления ВСУ на Харьковщине. На новые шаги страны-агрессора соответствующим образом нужно реагировать не только Западу, но и Украине, уверен эксперт.

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