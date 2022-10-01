ВСУ начали обстрел российских позиций в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке

Украинские военные продолжают атаковать российские позиции и освобождать территории от оккупантов. Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что ВСУ начали мощный обстрел с артиллерийского вооружения по нескольким городам, находящимся под временным контролем России. Об этом он сообщает в своем Telegram канале.

ВСУ начали обстрел российских позиций. Фото c открытых источников

1 октября было официально подтверждено представителем Восточного управления Сергеем Череватым, что украинские войска зашли в Лиман и проводят активные бои на окраине города. В то же время, российские СМИ сообщали, что их солдаты покинули город и отходят для занятия выгодных оборонных позиций.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что украинская армия заняла удачные позиции и теперь начинает массированный обстрел оккупированных территорий. В настоящее время Цаплиенко назвал четыре города, по которым начался артобстрел – это Рубежное, Кременная, Лисичанск и Северодонецк. По сообщению журналиста, именно в этих городах жалуются российские военные на ситуацию на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Алексея Арестовича, ВСУ уже не остановить в Лимане и военные Российской Федерации попадут в котел. Советник Офиса президента прогнозирует, что Украина может захватить от двух до пяти тысяч россиян в этом направлении.



Также "Комментарии" писали, что после деоккупации Лимана начнется освобождение Луганской области. Такие слова заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Также Гайдай заверил, что псевдореферендумы и указы Путина о присоединении украинских территорий к РФ никак не влияют на украинское контрнаступление.

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