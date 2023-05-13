ВСУ на Бахмутском направлении продолжают продвижение: подробности

Украинские защитники продолжают отбрасывать оккупантов на Бахмутском направлении. За сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире общенационального телемарафона.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"За сегодняшний день на некоторых участках удалось нашим подразделениям пройти на глубину до 300 метров. Самое главное в результате этой оборонной операции — это постоянно наносится удар по врагу, уничтожается его живая сила и техника", — заявил Сергей Череватый.

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Он отметил, что продвижение ВСУ проходит в рамках оборонной операции. Украинские военные проводят определенные контрнаступательные действия.

По словам Череватого, украинское командование рассматривает возможность окружения российских оккупантов в Бахмуте, поскольку ВСУ имеют определенные успехи на флангах. Однако все зависит от ситуации в поле боя.

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