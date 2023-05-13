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ВСУ на Бахмутском направлении продолжают продвижение: подробности

Украинские защитники не только сдерживают врага, но и отбрасывают оккупантов с ранее занятых позиций

сегодня, 11:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжают отбрасывать оккупантов на Бахмутском направлении. За сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире общенационального телемарафона.

ВСУ на Бахмутском направлении продолжают продвижение: подробности

ВСУ. Фото: из открытых источников

"За сегодняшний день на некоторых участках удалось нашим подразделениям пройти на глубину до 300 метров. Самое главное в результате этой оборонной операции — это постоянно наносится удар по врагу, уничтожается его живая сила и техника", — заявил Сергей Череватый.


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Он отметил, что продвижение ВСУ проходит в рамках оборонной операции. Украинские военные проводят определенные контрнаступательные действия.

По словам Череватого, украинское командование рассматривает возможность окружения российских оккупантов в Бахмуте, поскольку ВСУ имеют определенные успехи на флангах. Однако все зависит от ситуации в поле боя.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники добились некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – Валерий Залужный объяснил, почему на освобождении оккупированных территорий Украина не должна остановиться.

Ранее "Комментарии" писали – спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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