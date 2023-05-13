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Залужный объяснил, почему на освобождении оккупированных территорий Украина не должна остановиться

Валерий Залужный считает, что ВСУ должны добиться освобождения всей территории Украины, а дальше приступить к работе по укреплению всего государства и армии, в первую очередь

сегодня, 08:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Для победы Украины мало только освобождения всей оккупированной территории Украины. ВСУ должны сделать все, чтобы повторения 24 февраля 2022 года никогда не повторилось в будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Комарову сделал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный объяснил, почему на освобождении оккупированных территорий Украина не должна остановиться

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого еще мало. Украина, как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось", – отметил Главком ВСУ.


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Он пояснил, что должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда, ну по крайней мере столько, сколько будут хотеть украинцы жить в мире и спокойствии, никогда не даст возможности россиянам повторить все.

"Победа это для нас — освобожденная территория и мощные сверхсовременные и, пожалуй, очень большие Вооруженные силы, боеспособные, которые не дадут Российской Федерации повторить то, что произошло и то, что происходит сейчас", – отметил Залужный.

По его словам, мировая история знает государства, которые живут и всегда показывают своим поведением то, что "лучше не трогать". 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TadXxP_26V8&list=PLx6TYl2fwYAfFCD8teY8h-WmMCEGM7ZAA&index=2
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