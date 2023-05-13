Залужный объяснил, почему на освобождении оккупированных территорий Украина не должна остановиться

Для победы Украины мало только освобождения всей оккупированной территории Украины. ВСУ должны сделать все, чтобы повторения 24 февраля 2022 года никогда не повторилось в будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Комарову сделал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого еще мало. Украина, как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось", – отметил Главком ВСУ.

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Он пояснил, что должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда, ну по крайней мере столько, сколько будут хотеть украинцы жить в мире и спокойствии, никогда не даст возможности россиянам повторить все.

"Победа это для нас — освобожденная территория и мощные сверхсовременные и, пожалуй, очень большие Вооруженные силы, боеспособные, которые не дадут Российской Федерации повторить то, что произошло и то, что происходит сейчас", – отметил Залужный.

По его словам, мировая история знает государства, которые живут и всегда показывают своим поведением то, что "лучше не трогать".

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