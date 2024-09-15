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ВСУ могут покинуть Курскую область: ветеран раскрыл детали операции

Украина уже добилась успеха в Курской области, поэтому может покинуть территорию России, прогнозирует украинский майор.

сегодня, 20:30
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Автор:
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Slava Kot

Майор запаса НГУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что украинские военные могут покинуть Курскую область, если Россия соберет на этом направлении значительное количество живой силы и техники.

ВСУ могут покинуть Курскую область: ветеран раскрыл детали операции

Украинские военные. Фото из открытых источников

Майор Алексей Гетьман в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что при обсуждении Курской операции украинское руководство использует слово "рейд". Таким образом, ветеран войны ожидает, что украинские силы могут выйти из Курской области.

"Неоднократно мы слышали от нашего военно-политического руководства, что это был рейд. То есть начали использовать слово "рейд". Рейд означает, что военные подразделения заходят на территорию и затем покидают город. Рейд – это движение туда-сюда без задержания", — объяснил Гетман.

Алексей Гетьман отмечает, что одной из главных задач боев в Курской области было оттягивание российских сил с фронта в Украине. По его словам, ВСУ добились успеха в этом и других направлениях Курской операции, поэтому могут покинуть территорию России.

"Есть много составляющих этой операции, и можно считать, что все они преуспели. Поэтому я не уверен, что мы будем, как говорится, "упираться рогом". Если россияне сосредоточат там большое количество живой силы и техники, по всей вероятности, что мы отойдем на наши территории", — подчеркнул Гетман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал назвал три основных задачи, которые Украина выполняет благодаря боям в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на контрнаступление РФ в Курской области.



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