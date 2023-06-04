ВСУ ликвидировали российского полковника (ФОТО)

Украинские защитники ликвидировали российского полковника, командира полка Михаила Никилина. Сообщается, что он погиб 30 мая 2023 года, но о его смерти стало известно только сейчас. О ликвидации российского оккупанта в Twitter сообщили блоггер Necro Mancer и в Telegram украинский военнослужащий Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

ВСУ ликвидировали российского полковника Михаила Никилина (фото из открытых источников)

"Бывший воронежский ученик, командир хз какого полка полковник Никилин Михаил Андреевич 1985 г.р. 30.05.23 непонятным образом невыносимо потерялся в ходе "СВО", — говорится в сообщении Necro Mancer.

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"Успешно демобилизованный: командир полка полковник Михаил Никилин", — сообщил "Штирлиц".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Бахмуте ликвидировали известного российского сценариста . 5 мая сообщили, что на территории города Бахмут погиб Леонид Корин – сценарист из РФ, воевавший на войне на стороне захватчиков. Киномитец стал известен как автор сценариев к фильмам "Битва за Севастополь", "Лид" и других. Российские СМИ информируют, что Леонид Корин воевал как военнослужащий ППК "Вагнер". Он был убит при очередной попытке штурма города Бахмут. Российскому сценаристу исполнилось 47 лет. Утверждают, что воевать он отправился добровольно.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ ликвидировали приехавшего убивать украинцев каратиста сборной России. Во время войны в Украине был ликвидирован представитель российской юношеской сборной по карате Артема Павлущенко. Известно, что 26-летний россиянин имел лейтенантское звание и входил в состав отряда "Шторм-Z", базировавшегося недалеко от границы Донбасса, сообщают представители российской пропаганды.