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ВСУ идут в наступление: в ГУР сделали заявление о потерях Украины

Кирилл Буданов заявил, что потери Украины меньше, чем у россиян, хоть ВСУ и идут в наступление

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Потери среди сил обороны меньше, чем у оккупационных войск, несмотря на то, что именно ВСУ идут в наступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью the Warzone сделал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

ВСУ идут в наступление: в ГУР сделали заявление о потерях Украины

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава ГУР подтвердил, после того, как Украина активизировала свои контрнаступательные действия, потери ВСУ выросли, как среди погибших, так и раненных, но все же они несопоставимы с теми потерями, которые несет враг.  


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"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", — заявил Буданов.

По его словам, для того, чтобы не завышать свои оценки и реально смотреть на ситуацию на поле боя, нужно понимать, что Россия имеет намного больше человеческого ресурса, чем Украина. И поэтому единственный путь, который возможен для Украины – это в разы увеличивать количество артиллерии на фронте. Украинской армии нужно намного больше артиллерийских стволов на поле боя, чтобы выносить россиян. 

Кирилл Буданов также отметил, второе, что не менее важно для Украины, это как можно больше дальнобойного оружия, чтобы уничтожать командные пункты, материально-технические хранилища оккупационных войск.

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Также издание "Комментарии" сообщало – наибольший прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. Украинским защитникам нужно по крайней мере дойти до города Токмак Запорожской области. Такое заявление сделал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает "CNN".




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Источник: https://www.thedrive.com/the-war-zone/exclusive-interview-with-ukraines-spy-boss-from-his-dc-hotel-room
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