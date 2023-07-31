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ВСУ готовятся к освобождению Крыма: СМИ назвали дату отвоевания полуострова

Украинские элитные военные проходят специальные учения, чтобы освободить Крым до конца года.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Британские военные готовят элитную бригаду украинских десантников цель которых осуществить операцию по освобождению Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Express.

ВСУ готовятся к освобождению Крыма: СМИ назвали дату отвоевания полуострова

Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно источникам британского издания более двух тысяч украинских солдат прибыли в специализированные центры обучения в местность Дартмур, которая закрыта для всех других военных подразделений и представителей общественности. Таким образом, под руководством британских служб продолжается подготовка элитного отряда украинских военных, которые должны освободить Крым к Рождеству.


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Daily Express сообщает, что спецотряд десантников сформирует наконечник украинского нападения на Крым. Операция по освобождению Крыма будет базироваться на ударах с суши, воздуха и моря. Украинские бойцы будут взрывать важные пункты российской армии для парализации войск на аннексированном полуострове. Остальные части будут атаковать российские линии обороны ракетами большой дальности, предоставляемыми в будущем Великобританией, Германией и США.

Напомним, что 29 июля руководитель ГУР Кирилл Буланов заявил, что украинские силы начнут наступление на Крым "скоро".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что укранский военный Евгений Карась спрогнозировал ход военных событий и указал на вероятную дату освобождения Крыма и дальнейшую ситуацию на Донбассе.

Также "Комментарии" писали, что руководство Украины собирается освободить аннексированный Россией Крым в несколько этапов. Сначала ВСУ изолирует полуостров и перервет поставки в Крым со стороны России с дорожных, морских и воздушных путей. Дальше уничтожит военные базы и заставит россиян уйти из незаконно аннексированного Крыма.



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Источник: https://www.express.co.uk/news/uk/1796679/ukraine-soldiers-training-uk-russia-war-crimea
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