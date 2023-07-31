Британские военные готовят элитную бригаду украинских десантников цель которых осуществить операцию по освобождению Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Express.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно источникам британского издания более двух тысяч украинских солдат прибыли в специализированные центры обучения в местность Дартмур, которая закрыта для всех других военных подразделений и представителей общественности. Таким образом, под руководством британских служб продолжается подготовка элитного отряда украинских военных, которые должны освободить Крым к Рождеству.

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Daily Express сообщает, что спецотряд десантников сформирует наконечник украинского нападения на Крым. Операция по освобождению Крыма будет базироваться на ударах с суши, воздуха и моря. Украинские бойцы будут взрывать важные пункты российской армии для парализации войск на аннексированном полуострове. Остальные части будут атаковать российские линии обороны ракетами большой дальности, предоставляемыми в будущем Великобританией, Германией и США.

Напомним, что 29 июля руководитель ГУР Кирилл Буланов заявил, что украинские силы начнут наступление на Крым "скоро".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что укранский военный Евгений Карась спрогнозировал ход военных событий и указал на вероятную дату освобождения Крыма и дальнейшую ситуацию на Донбассе.

Также "Комментарии" писали, что руководство Украины собирается освободить аннексированный Россией Крым в несколько этапов. Сначала ВСУ изолирует полуостров и перервет поставки в Крым со стороны России с дорожных, морских и воздушных путей. Дальше уничтожит военные базы и заставит россиян уйти из незаконно аннексированного Крыма.