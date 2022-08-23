ВСУ готовятся к ближнему бою: какое оружие наконец-то начала получать Украина

Вашингтон начал передавать Украине то вооружение, которое уде давно просил Киев, чтобы начать контрнаступление и освобождение захваченных оккупантами территорий. Речь идет о вооружении, которое предназначено для боев на более близких дистанциях. Это решение США может свидетельствовать о том, что после того, как несколько недель подряд продолжались артиллерийские дуэли в Украине и на Западе есть согласие и понимание относительно того, как Киев может вернуть потерянные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Издание отмечает, новый пакет помощи – это первый шаг к устранению нехватки вооружения, которое понадобится украинским защитникам для контратаки, особенно через заминированные районы на подходе к позициям, которые обустроили российские военные. Успешное наступление предполагает способность атаковать с разных расстояний.

Помощь в размере почти 800 млн долларов будет содержать 40 бронетранспортеров, оснащенных катками, которые помогают детонировать мины, а также более легкие гаубицы, которые легче транспортировать, чем более мощные установки, которые США уже отправляли.

Помощь также будет охватывать безоткатные пушки с дальностью стрельбы в несколько сотен метров и ракетные установки, ограниченные расстоянием менее 5 км, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между украинскими и российскими подразделениями во многих местах.

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