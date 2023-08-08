ВСУ готовы встречать вагнеровцев: Данилов рассказал о ситуации на границе с Беларусью

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируемая. Украинские военные понимают, что происходит и постоянно докладывают о ситуации Верховному главнокомандующему. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Пограничники. Фото: из открытых источников
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Секретарь СНБО также отметил, что если бы в России не открещивались от ЧВК "Вагнера", это один из проектов, который есть у страны-агрессора.
Данилов заверил, что в случае возникновения обострения украинские военные и пограничники готовы дать отпор.
Отметим, во время массового обстрела Украины, который произошел вечером 5 августа, появились сообщения о возможном запуске ракет с территории Республики Беларусь (РБ). Однако, как уверяет представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, на самом деле, Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против нашей страны. Ранее в СБУ предупреждали, что представители ЧВК "Вагнер", обосновавшиеся в РБ, могут совершить провокацию "под чужим флагом" на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (стратегическое предприятие) всё с той же целью – втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Остался ли еще у РФ такой шанс после массовых разоблачений и предупреждений со стороны Запада и Киева? Готов ли к этому режим Лукашенко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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