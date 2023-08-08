Данилов рассказал, чем Украина собралась бить по территории РФ

ВСУ имеют оружие украинского производства, чтобы наносить удары по России. Украина просит у партнеров дальнобойное оружие для того, чтобы освобождать оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Я могу сказать: нам есть чем бить по территории России собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши территории захваченные, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих наших территорий", – отметил Данилов.

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Он добавил, недавние действия России повлияли на то, что такие лидер ЕС, как Франция и Германия, постепенно меняют свою позицию, соглашаясь поставлять украинскому народу все больше дальнобойного оружия. Помимо ударов по мирному населению Россия шантажирует голодом весь африканский континент, отказываясь выполнять зерновое соглашение.

В то же время Алексей Данилов прогнозирует, что несмотря на то, что происходит в Нигере, где тоже "без россиян не обошлось", война в Украине не сойдет с повестки дня мирового сообщества, потому что российская агрессия "в центре Европы" тревожит все страны Европейского Союза.

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