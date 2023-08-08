Данилов рассказал, чем Украина собралась бить по территории РФ

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Кравцев Сергей
ВСУ имеют оружие украинского производства, чтобы наносить удары по России. Украина просит у партнеров дальнобойное оружие для того, чтобы освобождать оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
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Он добавил, недавние действия России повлияли на то, что такие лидер ЕС, как Франция и Германия, постепенно меняют свою позицию, соглашаясь поставлять украинскому народу все больше дальнобойного оружия. Помимо ударов по мирному населению Россия шантажирует голодом весь африканский континент, отказываясь выполнять зерновое соглашение.
В то же время Алексей Данилов прогнозирует, что несмотря на то, что происходит в Нигере, где тоже "без россиян не обошлось", война в Украине не сойдет с повестки дня мирового сообщества, потому что российская агрессия "в центре Европы" тревожит все страны Европейского Союза.
Читайте также ан портале "Комментарии" — США официально дали согласие на поставку в Украину первой партии танков Abrams. На территории Украины танки должны быть уже в начале осени. Такое заявление сделал главный закупщик оружия для армии США Даг Буш, пишет "CNN".
Также издание "Комментарии" сообщало — Украина с начала года вчетверо нарастила производство убойного оружия: о чем идет речь.
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Ігор
сегодня, 12:15
От що корумпований мозок Медведева сказав конкретного? Просто знов і знов привертає увагу до своєї істоти. Шкода в тому, що цим відволікається суспільство від реформування і відродження нової України. Тому на Росії змогли переорієнтувати країну на самозабезпечення, а наші корумповані продовжують розпил так, ніби в останній день. Справжні лідери не бояться казали людям навіть важку правду, а чергові організми для заселення Ростову Липецька Ізраїлю, продовжують будувати на брехні. Тому і перспектив немає.