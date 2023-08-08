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Танки Abrams стали еще ближе к Украине: какое решение озвучили в США

В начале осени США первая партия танков Abrams должна быть в Украине

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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США официально дали согласие на поставку в Украину первой партии танков Abrams. На территории Украины танки должны быть уже в начале осени. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главный закупщик оружия для армии США Даг Буш, пишет "CNN".

Танки Abrams стали еще ближе к Украине: какое решение озвучили в США

Танки Abrams. Фото: GettyImagеs

Даг Буш рассказал, что в прошлые выходные Вашингтон официально заверил отправку. По сути танки уже подготовлены. Теперь остался вопрос логистики. 


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"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", — отметил Буш.

Отметим, всего в Украину из США должен прибыть 31 танк. Вся техника уже прошла ремонт и подготовлена к отправке. Сначала в Пентагоне пообещали передачу версии M1A2, но после дискуссий пришли к мнению, что поставят версию M1A1.

Напомним, ранее в Вашингтоне делали заявление о том, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие третий месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-07-23/index.html
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