Танки Abrams стали еще ближе к Украине: какое решение озвучили в США

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Кравцев Сергей
США официально дали согласие на поставку в Украину первой партии танков Abrams. На территории Украины танки должны быть уже в начале осени. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главный закупщик оружия для армии США Даг Буш, пишет "CNN".
Танки Abrams. Фото: GettyImagеs
Даг Буш рассказал, что в прошлые выходные Вашингтон официально заверил отправку. По сути танки уже подготовлены. Теперь остался вопрос логистики.
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Отметим, всего в Украину из США должен прибыть 31 танк. Вся техника уже прошла ремонт и подготовлена к отправке. Сначала в Пентагоне пообещали передачу версии M1A2, но после дискуссий пришли к мнению, что поставят версию M1A1.
Напомним, ранее в Вашингтоне делали заявление о том, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре.
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