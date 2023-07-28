Появились окончательные сроки прибытия в Украину танков Abrams

Вашингтон надеется, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Как говорится в материале, Abrams, вероятно, прибудут в Украину в сентябре. В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт и модернизацию. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена ​​в Украину.

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По данным издания, в администрации Байдена намерены как можно быстрее доставить Украине больше обещанного вооружения, чтобы оказать помощь в контрнаступлении и укреплении обороны страны в долгосрочной перспективе. Сообщается, что первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк.

"Мы определенно работаем над тем, чтобы доставить их (танки – ред.) в Украину как можно быстрее", — заявил представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.

Прежде чем ВСУ смогут начать эксплуатацию танков, они должны пройти 10-недельный курс обучения на 31 учебном танке на армейской базе Графенвер в Германии. По словам источника в Пентагоне, украинские танкисты должны закончить обучение на Abrams в августе.

По словам источников, первые танки могут прибыть в Украину даже в августе, но эти сроки являются чрезмерно оптимистичными.

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставок предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не примут участие в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, которые проходят обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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