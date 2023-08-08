Украина с начала года вчетверо нарастила производство убойного оружия: о чем идет речь

Количество производимых украинских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна-П" в июле 2023-го года вчетверо больше, чем в январе. И процесс продолжает разворачиваться, объёмы увеличиваются. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Стугна-П. Фото: acebook.com/kbluchua

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"Мы в июле произвели в 4 раза больше "Стугны", чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы его ни производили сейчас. Ее будет недостаточно", — рассказал Камышин.

По его словам, "по всем техническим параметрам "Стугна" обходит ПТРК Javelin".

"Javelin очень хороший продукт, но будем системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и со временем сразиться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках", — отметил министр.

Он также сообщил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.

По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года в Украине было по два поставщика корпусов мин 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло в соответствии с 14 и 13.

"Это хороший признак, что государство перестраивает экономику на военные рельсы", — подчеркнул Камышин.

Он также добавил, что к началу войны 80% отрасли ОПК составлял госсектор, в то время как сегодня его доля уменьшилась.

"И через пять лет после завершения войны нашей победой, я уверен, что будет только наоборот: только 20% останется в государственных руках. И при этом мы ничего не планируем приватизировать. Главная причина — частные компании развиваются скорее государственных", — спрогнозировал глава Минстратегпрома.

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