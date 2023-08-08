Украина с начала года вчетверо нарастила производство убойного оружия: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Количество производимых украинских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна-П" в июле 2023-го года вчетверо больше, чем в январе. И процесс продолжает разворачиваться, объёмы увеличиваются. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.
Стугна-П. Фото: acebook.com/kbluchua
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По его словам, "по всем техническим параметрам "Стугна" обходит ПТРК Javelin".
Он также сообщил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.
По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года в Украине было по два поставщика корпусов мин 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло в соответствии с 14 и 13.
Он также добавил, что к началу войны 80% отрасли ОПК составлял госсектор, в то время как сегодня его доля уменьшилась.
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