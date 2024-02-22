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ВСУ держат населенные пункты столько, сколько могут. В чем «тайная сила» врага

Россия имеет преимущества в живой силе и вооружении. В частности, располагает количеством снарядов в пять раз больше, чем есть у Сил обороны Украины. Об этом в эфире Freedom рассказал военный эксперт Иван Ступак, передает портал «Комментарии»

сегодня, 18:12
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пока на фронте все решает количество, говорит Иван Ступак и добавляет, что у страны-захватчика всего больше. По его словам, Россия регулярно производит мобилизацию и эффективно восполняет боевые потери. Также, говорит эксперт, у захватчиков больше снарядов, беспилотников, управляемых авиабомб и авиации.

ВСУ держат населенные пункты столько, сколько могут. В чем «тайная сила» врага

Иван Ступак

"У нас единственный аргумент — стена за спиной, нам просто некуда отступать дальше",
– сказал эксперт.

По его словам, украинские военные держат каждый населенный пункт настолько долго, насколько это можно сделать с имеющимся ресурсом. При этом, подчеркивает эксперт, Силам обороны хоть как-то противостоять противнику в условиях снарядного голода помогают дроны. Но и они не панацея, поскольку дальность их полета ограничена и обычно составляет до 10 км.

Именно поэтому, говорит Ступак, украинским военным очень нужна артиллерия, чтобы доставать до позиций окупантов. Также, по его словам, ВСУ нуждается в ракетах дальнего радиуса действия, чтобы поражать вражеские аэродромы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сказал, что будет с Украиной, если она не получит ожидаемой помощи от Соединенных Штатов. По его словам, без поддержки, без оружия Украина будет терять своих людей. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, если бы Вооруженные силы получили все необходимое, то отвергли бы окупантов и тогда с позиции силы можно было бы начинать переговоры со страной-агрессором Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, если Украина не получит помощь от США, или получит в меньшем размере, то вынуждена будет объявить дополнительную мобилизацию. Нехватку оружия будут компенсировать людьми, которых отправят на фронт.




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Источник: https://uatv.ua/uk/u-rosiyi-v-5-raziv-bilshe-snaryadiv-nizh-u-syl-oborony-ukrayiny-shho-dopomagaye-strymuvaty-okupantiv-rozpoviv-stupak/
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