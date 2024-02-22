ВСУ держат населенные пункты столько, сколько могут. В чем «тайная сила» врага

Пока на фронте все решает количество, говорит Иван Ступак и добавляет, что у страны-захватчика всего больше. По его словам, Россия регулярно производит мобилизацию и эффективно восполняет боевые потери. Также, говорит эксперт, у захватчиков больше снарядов, беспилотников, управляемых авиабомб и авиации.

Иван Ступак

"У нас единственный аргумент — стена за спиной, нам просто некуда отступать дальше",

– сказал эксперт.

По его словам, украинские военные держат каждый населенный пункт настолько долго, насколько это можно сделать с имеющимся ресурсом. При этом, подчеркивает эксперт, Силам обороны хоть как-то противостоять противнику в условиях снарядного голода помогают дроны. Но и они не панацея, поскольку дальность их полета ограничена и обычно составляет до 10 км.

Именно поэтому, говорит Ступак, украинским военным очень нужна артиллерия, чтобы доставать до позиций окупантов. Также, по его словам, ВСУ нуждается в ракетах дальнего радиуса действия, чтобы поражать вражеские аэродромы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сказал, что будет с Украиной, если она не получит ожидаемой помощи от Соединенных Штатов. По его словам, без поддержки, без оружия Украина будет терять своих людей. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, если бы Вооруженные силы получили все необходимое, то отвергли бы окупантов и тогда с позиции силы можно было бы начинать переговоры со страной-агрессором Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, если Украина не получит помощь от США, или получит в меньшем размере, то вынуждена будет объявить дополнительную мобилизацию. Нехватку оружия будут компенсировать людьми, которых отправят на фронт.