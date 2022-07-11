ВСУ демилитаризировали начштаба 22-го армейского корпуса ВС РФ и других офицеров: подробности

Украинские защитники вследствие воскресного удара по военной базе оккупантов в Херсоне ликвидировали немало российских военных, среди которых известно о минимум пяти офицерах высшего ранга. Уже подтверждена информация о том, что в Херсоне был ликвидирован начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Насбулин, а также другие офицеры. Как передает издание "Комментарии", эту информацию подтвердил журналист Роман Цимбалюк. Позже у себя в Телеграмм достоверность этих данных подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Украинские защитники продолжают филигранно точно наносить удары по военных объектах оккупантов в Херсонской области. Стоит отметить, что только за последние несколько дней ВСУ сумели лишить агрессора более 4 складов и 3 пунктов управления уровня дивизии и выше.

Роман Цимбалюк отметил у себя в Facebook, что только по Херсонской области общее количество российских оккупантов, которых ликвидировали ВСУ в результате артиллерийского удара составило 150 человек. Эта цифра продолжает увеличиваться.

Журналист подчеркивает, обращает на себя внимание большое количество уничтоженных российских офицеров высшего ранга, что говорит о том, что россияне явно были не готовы к такому удару Украины.

Согласно полученной информации, среди прочего, подтверждается гибель большого количества российских военных из высшего офицерского состава, среди которых: начальник штаба 22-го армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин; командир 20-й мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобец; начальник штаба, первый заместитель командира 20-й мсд полковник Кенс; начальник оперативного отделения штаба 20-й мсд подполковник Коваль; начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.

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