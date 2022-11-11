ВСУ через несколько часов захватят Москву: истерия в российских СМИ

Украинская армия может создать группировку из нескольких десятков тысяч человек и напасть на Москву, утверждает российский политолог Ростислав Ищенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью журналиста в российских СМИ.

Горит Москва. Фото: из открытых источников

Ищенко считает, что украинская армия, якобы обстреливающая российские пограничные пункты, может начать действия на территории РФ, что по словам политолога было бы логичным шагом после ухода россиян из Херсона. По мнению журналиста ВСУ, создаст отряд украинских сил, который получит задачу пойти на столицу России.

"ВСУ могут использовать ситуацию и создать группировку из 20-30 тыс. человек, которая начала бы движение на Москву", — говорит Ростислав Ищенко.

Также россиянин дал прогноз, с какой скоростью украинская армия будет двигаться и в какие города может зайти ВСУ.

"Из-за эффекта неожиданности за одну ночь могут войти в Белгород, Курск, Орел или Брянск. За 7-8 часов доедут в столицу при скорости 70 км", — сообщает российский политолог.

Ищенко утверждает, что в настоящее время нет серьезных российских войск на участке между Черниговом, Харьковом и Москвой, что облегчит действия ВСУ.

Такие настроения в российском обществе создались неслучайно, ведь с начала сентября украинская армия отвоевала большую часть территорий на востоке страны, а в ноябре ВСУ начали активное движение на Херсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выход россиян из Херсона украинская руководительница прессцентра сил ОП назвала "постановочным шоу" и отметила возможность информационно-психологической операции.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который сообщил о действиях США в случае использования Россией ядерного оружия.

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