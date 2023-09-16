ВСУ будут печатать технику на 3D-принтерах

Украина получила от США промышленные 3D-принтеры для печати запчастей к технике, передает "Голос Америки" со ссылкой на заместителя министра обороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланте. Об этом сообщают "Комментарии".

Гаубица М777 в Украине

Как он рассказал, размер принтера сопоставимы с грузовым авто. Украинские военнослужащие уже прошли обучение работы на нем, а сами 3D-принтеры доставлены в Украину в августе.

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"Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли бы изготовить в обычных условиях", – заявил Лапланте.

Как сообщает издание Defencescoop, ВСУ используют 3D-принтеры для оперативного изготовления быстро изнашивающихся деталей американских гаубиц М777.

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.

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