logo

BTC/USD

26538.57

ETH/USD

1635.33

LTC/USD

64.83

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ будут печатать технику на 3D-принтерах
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ будут печатать технику на 3D-принтерах

Украина будет печатать запчасти к военной технике на 3D-принтерах

16 сентября 2023, 20:02
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Украина получила от США промышленные 3D-принтеры для печати запчастей к технике, передает "Голос Америки" со ссылкой на заместителя министра обороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланте. Об этом сообщают "Комментарии".

ВСУ будут печатать технику на 3D-принтерах

Гаубица М777 в Украине

Как он рассказал, размер принтера сопоставимы с грузовым авто. Украинские военнослужащие уже прошли обучение работы на нем, а сами  3D-принтеры доставлены в Украину в августе. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли бы изготовить в обычных условиях", – заявил Лапланте.

Как сообщает издание Defencescoop, ВСУ используют 3D-принтеры для оперативного изготовления быстро изнашивающихся деталей американских гаубиц М777.

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке. 

Тем временем, Игорю Коломойскому предложили уплатить почти четыре миллиард. Суд увеличил размер залога для Игоря Коломойского до почти 4 миллиардов гривен.

Полтавский военком сделал громкое заявление о безумных потерях: до 80 процентов. Исполняющий обязанности главы Территориального центра комплектования и социальной поддержки сделал резонансное заявление о безумных потерях.

А Данилов рассказал, сколько еще будут продолжаться обстрелы Крыма. Алексей Данилов заявил, что Украине придется "выкурить" россиян из Крыма. О том, чтобы прекратить обстрелы аннексированного Крыма не может быть и речи. Удары по украинскому полуострову будут продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит Крым и все россияне не покинут украинскую землю.    



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!