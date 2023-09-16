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Данилов рассказал, сколько еще будут продолжаться обстрелы Крыма

Алексей Данилов заявил, что Украине придется "выкурить" россиян из Крыма

сегодня, 12:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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О том, чтобы прекратить обстрелы аннексированного Крыма не может быть и речи. Удары по украинскому полуострову будут продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит Крым и все россияне не покинут украинскую землю. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов рассказал, сколько еще будут продолжаться обстрелы Крыма

Крым. Фото: из открытых источников

Что касается способа освобождения Крыма, то, по словам Алексея Данилова, только Украина будет решать, как и при каких обстоятельствах возвращать полуостров.


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"На сегодняшний день выглядит так, что, если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", — отметил секретарь СНБО.

Реагируя на систематические обстрелы Крыма, Данилов напомнил о ракетной программе, начатой еще в 2020 году. По словам секретаря СНБО, она оказалась весьма эффективной.

"Часть вооружения, которое поражает врага на нашей территории, в частности в Крыму, — это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже западных образцов", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Данилов анонсировал, что вскоре Украина получит долгожданную технику из США: о чем идет речь.

Также издание "Комментарии" сообщало — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.




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Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=102248
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