Данилов анонсировал, что вскоре Украина получит долгожданную технику из США: о чем идет речь

Более десяти танков Abrams, которые обещали для ВСУ США, вскоре окажутся в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Украинскому Радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

"Что касается поставок "Абрамсов", — самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну", – заявил Данилов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он подтвердил, что договоренности с США в силе, поставки техники пройдет согласно ранее утвержденному плану. Вашингтон продолжает оставаться ключевым союзником Украины и не подводит украинских защитников. Поэтому в ближайшее время танки Abrams не просто прибудут в Украину, но и уже окажутся на фронте.

Не обошлось и без интригующего момента. Данилов намекнул, что танков Abrams в Украине будет намного больше, чем об этом заявлялось публично ранее.

По словам секретаря СНБО, украинские защитники не теряют время – продолжают проходить обучение по владению этим современным оружием.

Читайте также на портале "Комментарии" — сентябрь наступил: СМИ узнали сдержат ли США обещание по поставка Украине танков Abrams.

Также издание "Комментарии" сообщало – пока Украина ждет поставок в сентябре от США 31-го обещанного танка "Abrams", Россия активно ведет переговоры с Северной Кореей, уговаривая Пхеньян начать поставки снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем, в которых так нуждаются оккупанты на фронте. Изменит ли новое оружие ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали - танки Abrams стали еще ближе к Украине: какое решение озвучили в США.



