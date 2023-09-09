Украина ждет Abrams от США, а Россия снаряды от КНДР: повлияет ли это на ход войны

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Кравцев Сергей
Пока Украина ждет поставок в сентябре от США 31-го обещанного танка "Abrams", Россия активно ведет переговоры с Северной Кореей, уговаривая Пхеньян начать поставки снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем, в которых так нуждаются оккупанты на фронте. Изменит ли новое оружие ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог Владимир Фесенко в интервью "РБК-Украина" высказал мнение, что даже, если КНДР согласится на поставки России снарядов, это не повлияет кардинально на ход войны против Украины.
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Политолог считает, что вооружение, которое передаст Москве Северная Корея, сможет только частично удовлетворить снарядный голод российских войск.
При этом военный аналитик, полковник запаса Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что Украина действительно с нетерпением ждет ближайшие недели получить американские танки "Abrams". Эта техника по своему функционалу очень схожа с немецкими танками "Leopard-2". При этом, если бы Украина могла получить намного больше, а не 31 танк, то тогда бы можно было вести разговор о возможном переломе хода войны. А так такое количество танков будет достаточно лишь для того, чтобы улучшить в какой-то определенной локации истребление противника снарядами из обедненного урана.
Эксперт считает, что серьезный бронекулак мог бы выйти, если бы Украине передали минимум 300-500 танков "Abrams". Тогда бы обороне россиян точно не поздоровилось, они бы начала трещать по всех флангах и вряд ли бы устояла.
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