Украина ждет Abrams от США, а Россия снаряды от КНДР: повлияет ли это на ход войны

Пока Украина ждет поставок в сентябре от США 31-го обещанного танка "Abrams", Россия активно ведет переговоры с Северной Кореей, уговаривая Пхеньян начать поставки снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем, в которых так нуждаются оккупанты на фронте. Изменит ли новое оружие ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Снаряды Северной Кореи сильно не помогут России

Политолог Владимир Фесенко в интервью "РБК-Украина" высказал мнение, что даже, если КНДР согласится на поставки России снарядов, это не повлияет кардинально на ход войны против Украины.

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Политолог считает, что вооружение, которое передаст Москве Северная Корея, сможет только частично удовлетворить снарядный голод российских войск.

"Ход войны это не изменит и не будет для нас катастрофой. В определенной степени усилит российский потенциал, закроет какие-то дыры, но в стратегическом плане ситуацию не изменит. Я бы больше опасался не того, что Северная Корея передаст снаряды, а того, что сама Россия наращивает производство", — высказался Владимир Фесенко.

Если бы нам дали 300-500 танков "Abrams" – тогда бы действительно был бы серьезный бронекулак

При этом военный аналитик, полковник запаса Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что Украина действительно с нетерпением ждет ближайшие недели получить американские танки "Abrams". Эта техника по своему функционалу очень схожа с немецкими танками "Leopard-2". При этом, если бы Украина могла получить намного больше, а не 31 танк, то тогда бы можно было вести разговор о возможном переломе хода войны. А так такое количество танков будет достаточно лишь для того, чтобы улучшить в какой-то определенной локации истребление противника снарядами из обедненного урана.

Эксперт считает, что серьезный бронекулак мог бы выйти, если бы Украине передали минимум 300-500 танков "Abrams". Тогда бы обороне россиян точно не поздоровилось, они бы начала трещать по всех флангах и вряд ли бы устояла.

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