Вступать в воздушные бои нет смысла: что не так с украинскими F-16

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Кравцев Сергей
Первые переданные Украине западные истребители F-16 несут ракеты старой модификации, с которыми вступать в воздушное сражение с врагом нет никакого смысла. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Radio NV" сделал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
По его словам, бортовая система обороны переданных F-16 достаточно эффективна, это последняя европейская разработка, а вот относительно вооружения есть большие вопросы.
Валерий Романенко отметил, что были представлены ракеты очень старой модификации с дальностью 95-105 км.
При этом эксперт добавил, что до конца года Украина не получит больше эскадрильи самолетов F-16, и продолжают готовить украинских пилотов для этих истребителей.
Читайте на портале "Комментарии" — до конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными из соображений оперативной безопасности. Такое заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает "DR".
Также издание "Комментарии" сообщало – зеленый свет: еще одна страна позволила использовать F-16 для ударов по России.
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