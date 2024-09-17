Вступать в воздушные бои нет смысла: что не так с украинскими F-16

Первые переданные Украине западные истребители F-16 несут ракеты старой модификации, с которыми вступать в воздушное сражение с врагом нет никакого смысла. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Radio NV" сделал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Понятно, что 6 самолетов, которые мы получили в начале, они не дадут результатов. И количество перерастет в качество, скажем так, не от количества полученных бортов, а от того, насколько эффективно вооружение и бортовые системы обороны будут переданы нам вместе с самолетами", – заметил авиаэксперт.

По его словам, бортовая система обороны переданных F-16 достаточно эффективна, это последняя европейская разработка, а вот относительно вооружения есть большие вопросы.

Валерий Романенко отметил, что были представлены ракеты очень старой модификации с дальностью 95-105 км.

"С такими нам вступать в воздушные бои смысла нет, потому что мы просто не получим российские самолеты. И здесь не будет большой разницы между МиГ-29 и F-16... Единственное, бортовой комплекс может спасти от удара российскими ракетами. То есть ситуация такова, что нашим летчикам еще предстоит осваивать эти самолеты, используя их в миссиях противовоздушной обороны для борьбы с шахедами и ракетами. Главное, это не количество, это качество самолета", – подчеркнул Романенко.

При этом эксперт добавил, что до конца года Украина не получит больше эскадрильи самолетов F-16, и продолжают готовить украинских пилотов для этих истребителей.

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