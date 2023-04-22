Встреча по поддержке Украины в формате "Рамштайн": главные выводы – что могло остаться за кадром

В Германии состоялась 11 встреча Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн". Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, подводя ее итоги, подчеркнул, что Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей войны, а Украина продолжает укрепляться. Эксперты специально для издания "Комментарии" подвели итоги Рамштайна-11.

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: из открытых источников

"Рамштайн" работает ежедневно и ежечасно в режиме 24/7

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентирует, что Рамштайн-11 – это почти юбилейное заседание.

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"Дело в том, – поясняет он, – что эта международная платформа по поддержке Украины оружием и боеприпасами была создана год назад. 26 апреля 2022-го прошла первая встреча министров обороны международной коалиции по поддержке Украины. С тех пор "Рамштайн" работает как бесперебойная машина по координации поставок Украины оружия и боеприпасов. В этом главное значение данного формата. У нас всё внимание приковано к ежемесячным встречам министров обороны и других военных руководителей, представляющих страны, участвующие в этой международной платформе. На самом деле, "Рамштайн" работает ежедневно и ежечасно в режиме 24/7. Это организационная и логистическая система".

По словам Владимира Фесенко, без этой ежедневной работы "Рамштайна" нам было бы тяжело выстоять в длительной войне против российского нашествия.

"В публичной информации о работе Рамштайн-11 акцент сделан на системах ПВО. Думаю, это обусловлено необходимостью нивелировать превосходство российской армии в воздухе во время предстоящего контрнаступления ВСУ, – размышляет эксперт. – Еще одна особенность Рамштайн-11 в том, что за кулисами, похоже, осталось очень много, в том числе номенклатура планируемых поставок. И это также обусловлено предстоящим контрнаступлением. Чем меньше будет знать противник о поставках оружия украинской армии в нынешних условиях, тем лучше".

Наступление ВСУ покажет, о какой технике не говорилось на пресс-конференции

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что самое важное в последнем на данный момент "Рамштайне" – это заверения в незыблемой солидарности с Украиной.

"Впрочем и информация о подготовке танковых экипажей на 31 американские Abrams тоже стоит внимания, – уверен он. – Глава Пентагона Ллойд Остин и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марки Милли не были многословными во время пресс конференции. Да и ответы их были обтекаемыми. Так, как правило, ведут себя, когда вес слова особенно высок. И действия, которыми прикрыты веские слова, от того еще более весомы".

И здесь, по мнению Владимира Цыбулько, речь может идти не только о передаче Украине вооружений или подготовке наших бойцов, но и о радикальном ограничении поставок в РФ определенных технологий и комплектующих, чтобы снизить возможности российского производства вооружений.

"Грядущее наступление ВСУ покажет, о какой технике не говорилось на пресс-конференции", – заключает эксперт.

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