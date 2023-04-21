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Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей — Марк Милли

Генерал Марк Милли подвел итоги встречи Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн"

сегодня, 21:45
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом сказал Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн" в Германии, пишут Комментарии". Он отметил, что несмотря на то, что Россия усиливает обстрелы больших и малых городов Украины и украинские военные понесут потери, сама РФ продолжает платить высокую цену за свой выбор начать неспровоцированную войну против Украины.

Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей — Марк Милли

Марк Милли говорит, что Россия очевидно проигрывает на всех фронтах

"В отличие от украинских войск, имеющих высокую мотивацию бороться за свою страну, бороться за свою свободу, демократию и свой образ жизни, россиянам не хватает воли и лидерства", — сказал Марк Милли.


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Он отметил, что не эффективна и призывная кампания, которую объявила РФ.

"Пока Россия прибегла к усилению призывного законодательства, поскольку они вовлекают своих граждан в хаос войны, но пока это было достаточно неэффективно. В прошлом году поспешные решения привели к серьезным потерям, когда тысячи людей покинули свою страну, пытаясь избежать отправки на войну. Кроме того, Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей. Они не смогли сломить ни украинское правительство, ни НАТО. На самом деле, они сделали как раз наоборот – народ Украины стоит, он еще более мотивирован и смел. И НАТО никогда не было более сильным Североатлантическим союзом. И, о чем уже неоднократно говорили и Президент Байден, и Министр обороны США Ллойд Остин – Соединенные Штаты будут оставаться преданными поддержке Украины столько, сколько это потребуется", – заверил Марк Милли.

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