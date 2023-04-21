Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей — Марк Милли

Об этом сказал Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн" в Германии, пишут Комментарии". Он отметил, что несмотря на то, что Россия усиливает обстрелы больших и малых городов Украины и украинские военные понесут потери, сама РФ продолжает платить высокую цену за свой выбор начать неспровоцированную войну против Украины.

Марк Милли говорит, что Россия очевидно проигрывает на всех фронтах

"В отличие от украинских войск, имеющих высокую мотивацию бороться за свою страну, бороться за свою свободу, демократию и свой образ жизни, россиянам не хватает воли и лидерства", — сказал Марк Милли.

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Он отметил, что не эффективна и призывная кампания, которую объявила РФ.

"Пока Россия прибегла к усилению призывного законодательства, поскольку они вовлекают своих граждан в хаос войны, но пока это было достаточно неэффективно. В прошлом году поспешные решения привели к серьезным потерям, когда тысячи людей покинули свою страну, пытаясь избежать отправки на войну. Кроме того, Россия продолжает терпеть неудачи и не достигает поставленных целей. Они не смогли сломить ни украинское правительство, ни НАТО. На самом деле, они сделали как раз наоборот – народ Украины стоит, он еще более мотивирован и смел. И НАТО никогда не было более сильным Североатлантическим союзом. И, о чем уже неоднократно говорили и Президент Байден, и Министр обороны США Ллойд Остин – Соединенные Штаты будут оставаться преданными поддержке Украины столько, сколько это потребуется", – заверил Марк Милли.

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