Вскоре ситуация станет еще хуже: в DeepState прогнозируют потерю новых территорий

Ситуация на Донецком направлении уже довольно продолжительное время весьма сложная и прогнозы совсем не оптимистические. Как передает портал "Комментарии", соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что согласно последним данным, россияне захватили еще один населенный пункт и продолжают усиливать давление на украинские войска.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", — рассказал аналитик.

Как пояснил Погорелый, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которая простирается до Селидово. Оккупационные войска пытаются ее захватить.

"Если россияне займут эту высоту, это создаст серьезные проблемы для украинских военных, которые находятся в низинах или у реки Волчья. Ситуацию пока не удалось стабилизировать. В районе развернуто невероятное количество личного состава РФ. Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", — констатировал аналитик DeepState.

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