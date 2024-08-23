Вскоре ситуация станет еще хуже: в DeepState прогнозируют потерю новых территорий

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Кравцев Сергей
Ситуация на Донецком направлении уже довольно продолжительное время весьма сложная и прогнозы совсем не оптимистические. Как передает портал "Комментарии", соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что согласно последним данным, россияне захватили еще один населенный пункт и продолжают усиливать давление на украинские войска.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как пояснил Погорелый, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которая простирается до Селидово. Оккупационные войска пытаются ее захватить.
Читайте также на портале "Комментарии" — офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал об обстановке в районе Покровска Донецкой области. на фоне Курской операции ВСУ россияне не сняли свои резервы с Лимано-Бахмутского направления.
Также издание "Комментарии" сообщало – после Покровска РФ может начать наступление на два областных центра Украины: детали.
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