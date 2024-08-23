logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вскоре ситуация станет еще хуже: в DeepState прогнозируют потерю новых территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

Вскоре ситуация станет еще хуже: в DeepState прогнозируют потерю новых территорий

Россияне захватили еще один населенный пункт

сегодня, 15:35 comments1086
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация на Донецком направлении уже довольно продолжительное время весьма сложная и прогнозы совсем не оптимистические. Как передает портал "Комментарии", соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что согласно последним данным, россияне захватили еще один населенный пункт и продолжают усиливать давление на украинские войска.

Вскоре ситуация станет еще хуже: в DeepState прогнозируют потерю новых территорий

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", — рассказал аналитик.

Как пояснил Погорелый, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которая простирается до Селидово. Оккупационные войска пытаются ее захватить.

"Если россияне займут эту высоту, это создаст серьезные проблемы для украинских военных, которые находятся в низинах или у реки Волчья. Ситуацию пока не удалось стабилизировать. В районе развернуто невероятное количество личного состава РФ. Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", — констатировал аналитик DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал об обстановке в районе Покровска Донецкой области. на фоне Курской операции ВСУ россияне не сняли свои резервы с Лимано-Бахмутского направления.

Также издание "Комментарии" сообщало – после Покровска РФ может начать наступление на два областных центра Украины: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости