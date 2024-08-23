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После Покровска РФ может начать наступление на два областных центра Украины: детали

По информации The Economist, Россия приближается к Покровску, город готовится к "новому этапу"

сегодня, 10:38
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска усиливают свои подразделения вблизи города Покровск и имеют стратегическую цель его захватить. Но после этого россияне не намерены останавливаться. Ведь захват Покровска открывает плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.  Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

После Покровска РФ может начать наступление на два областных центра Украины: детали

Российские войска. Фото: из открытых источников

Журналисты пишут, что Покровск готовится к новому "неприятному этапу войны". Россия рассматривает его захват, как стратегическую цель, ведь этот город открывает плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.

Как утверждают в статье, управление полиции и местная администрация выехали из города, два супермаркета закрылись. Местные стоят в очередях возле банков и пенсионных отделений, некоторые прислушиваются к призывам властей и эвакуируются из города.

"Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае создали основу для наступления на Покровск. Сейчас российские войска находятся в 10 км от города" – говорится в материале.

Журналисты отмечают, украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а враг пускает в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику — небольшие атаки пехоты, управляемые бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с живой силой.

"The Economist" также пишет, что сначала, когда Украина начала наступательную операцию в Курской области, была надежда, что Россия переместит свои силы с Покровского направления, впрочем, этого не произошло. Зато РФ только усилила свои войска вблизи города.

Читайте также на портале "Комментарии" — план Путина начинает сыпаться: что мешает оккупантам продвигаться на Покровском направлении.




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