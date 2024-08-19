План Путина начинает сыпаться: что мешает оккупантам продвигаться на Покровском направлении

Большие потери российских захватчиков затрудняют им продвигаться на Покровском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил подполковник, пресс-офицер бригады "Червона калина" Николай Коваль.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В первую очередь, они хотят дойти до дороги. Это может быть не только через Покровск. Может быть и через Мирноград. Враг пытается идти вперед, но, из-за больших потерь, он также не может это делать, потому что мы круглосуточно и каждый день очень максимально стараемся проводить работу, чтобы ни пехота, ни техника не смогла пройти", — отметил Коваль.

Он сообщил, что за прошедшие сутки его бригадой было уничтожено три вражеские группы, которые штурмовали украинские позиции. Эти группы составляли около 40 оккупантов.

Николай Коваль отметил, что украинские защитники видят и знают заранее, когда противник начинает передвигаться. Но, как только наши воины уничтожают одну группу, за ней заходит снова другая группа. Российское командование не считает потери, преследуя любой ценой достигнуть поставленные цели.

Читайте также на портале "Комментарии" — противник на Покровском направлении не планирует терять инициативу, поэтому постоянно проводит штурмовые действия. Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Также издание "Комментарии" сообщало – стали известны потери России и Украины на Авдеевско-Покровском направлении.



