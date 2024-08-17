Операция в Курской области: военные рассказали, стало ли легче на Покровском направлении

Противник на Покровском направлении не планирует терять инициативу, поэтому постоянно проводит штурмовые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Облегчения не произошло с ситуацией на Курщине. Противник не хочет оставлять это направление и терять здесь свою инициативу, поэтому вражеские штурмы продолжаются в большом количестве. Захватчик применяет тактику малых групп, на которую больше тратит боеприпасов, то есть артиллерии поразить два человека, которые движутся, очень трудно. FPV также сложно их достать, потому что они прячутся в посадках. Следовательно, идет больший расход снарядов на уничтожение противника", — отметил военный.

Секач отметил, что боеприпасы пока есть, однако их нужно еще больше, ведь оккупанты меняют тактику ведения боевых действий и адаптируются к ситуации.

По словам военного, поступала информация, что одно подразделение операторов дронов противника поехало на Курщину. Но от этого легче не стало, в частности, с вражескими FPV.

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