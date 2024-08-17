Операция в Курской области: военные рассказали, стало ли легче на Покровском направлении

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Кравцев Сергей
Противник на Покровском направлении не планирует терять инициативу, поэтому постоянно проводит штурмовые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Секач отметил, что боеприпасы пока есть, однако их нужно еще больше, ведь оккупанты меняют тактику ведения боевых действий и адаптируются к ситуации.
По словам военного, поступала информация, что одно подразделение операторов дронов противника поехало на Курщину. Но от этого легче не стало, в частности, с вражескими FPV.
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