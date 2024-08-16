Полетят ли ракеты ATACMS на Курскую область: СМИ узнали, что решили в Белом доме

На данном этапе дискуссии ни к чему не привели. Официальный Вашингтон по-прежнему не хочет разрешать Украине использовать дальнобойное оружие, предоставленное США, в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Отмечается, что нескольких официальных лиц США заявило, причина не в риске эскалации. Ситуация заключается в том, что у США ограниченный запас ракет большой дальности ATACMS для поставки Украине.

В связи с этим Вашингтон считает, что их лучше использовать для продолжения атак по Крыму, который оккупировала страна-агрессор Российская Федерация.

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Также издание "Комментарии" сообщило – украинская армия успешно использует американские дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы атаковать вражеские объекты на территории временно оккупированного Крыма. Украинские военные еще раз доказали, что могут с помощью западной поддержки сдерживать крупнейшую армию в Европе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

ранее "Комментарии" писали – решения о проведении Украиной военных операций на территории страны-агрессора России принимаются исключительно Киевом. США поддержат любые усилия украинской стороны, направленные на самозащиту. Такое заявление в ходе брифинга сделал заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.



