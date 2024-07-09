Где чаще всего россияне бессильны против ATACMS: у Байдена раскрыли данные о пораженных целях

Украинская армия успешно использует американские дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы атаковать вражеские объекты на территории временно оккупированного Крыма. Украинские военные еще раз доказали, что могут с помощью западной поддержки сдерживать крупнейшую армию в Европе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", — подчеркнул Кирби.

По словам координатора СНБ США, украинские защитники потопили крылатыми ракетами корабль в Севастопольском порту, и Черноморский флот РФ вынужден был покинуть захваченный полуостров.

Отметим, в ходе брифинга Джон Кирби заявил, что Вашингтон осуждает удары России по детской клинике "Охматдет" и обещает в течение этой недели прислать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Владимиру Путину. При этом не было уточнено, о каких именно сигналах идет речь.

Чиновник заявил, что для Владимира Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах или жилых домах". В то же время журналисты на брифинге поинтересовались у Джона Кирби, не подобная ли атака россиян является определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

"Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. . Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметил Джон Кирби.



