Наступление ВСУ на Курщине: к чему готовятся россияне, есть ли угроза режиму Путина

Из-за замедления наступления ВСУ в Курской области уже появилось предположение, что продвижение украинской армии больше невозможно. К чему сейчас готовятся россияне? Чем данное наступление стало для украинцев? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах. Проанализировав мнения экспертов.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Фронт отодвигается от нашей границы

Директор программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук заявил в эфире канала "Киев24", что россияне уверены — удержать еще значительную часть Курщины не удастся.

Эксперт обратил внимание на то, что противник сейчас строит свои укрепления на достаточно большом расстоянии от мест пребывания наших войск. По его мнению, это говорит, что россияне настроены на то, что большинство Курской области перейдут под контроль Украины.

"Если смотреть по тем окопам, по тем оборонным линиям, которые россияне строят сейчас, то следует отметить, что они на достаточном расстоянии от наших первых, передовых подразделений. То есть враг убежден, что мы продолжим наступление, и что еще значительную часть Курщины удержать ему не удастся", — сказал Лакийчук.

Он также прокомментировал темпы наступления ВСУ.

"Темпы наступления нашего замедляются. И это естественно. Потому что фронт отодвигается от нашей границы, плечо логистическое увеличивается, вводятся вторые эшелоны, вкрапляются фланги. И все нужно делать одновременно", – отметил он.

Для Украины наступление в Курской области является "нравственным стимулом"

Эксперт по обороне Нидерландского института международных отношений Clingendael в Гааге Дик Занде в интервью "Укринформу" отметил, что внезапное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области стало серьезным ударом по лицу Путина, поскольку его успех проявляет слабую оборону российской международной границы. Украина временно изменила ситуацию, вызвав смущение у российского политического и военного руководства.

Эксперт считает, что наступление в Курской области подняло моральный дух ВСУ.

“Для Украины наступление в Курской области является “нравственным стимулом”, как для населения, так и для ВСУ, которые в последние месяцы в основном вели оборонные действия с потерей (ограниченных участков) территории на Донбассе. Теперь Россия будет вынуждена опрокинуть соответствующие силы в Курскую область, что может отрицательно сказаться на ее наступательных операциях в Донбассе”, — сказал он.

По его словам, украинское наступление вряд ли дестабилизирует Россию в политическом плане.

“Автократический режим Путина просто занимает слишком сильную позицию – оппозиции почти не осталось, но с лояльными вооруженными силами, разведывательными службами и т.п. – чтобы быть дестабилизированными этим ограниченным вторжением на суверенную территорию Российской Федерации. Но это заставит Россию принять необходимые меры для противодействия украинскому наступлению и, как часто показывает российская традиция, это может сопровождаться заменой некоторых военных командиров”, — считает аналитик.

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