Стали известны потери России и Украины на Авдеевско-Покровском направлении

Россия потеряла более 1600 единиц военной техники за 9 месяцев наступления на Авдеевско-Покровском направлении. Потери Украины на этом же направлении в пять раз меньше российских.



Уничтоженный российский танк. Фото из открытых источников

Осинт-аналитик Naalsio обновил свои данные по потерям Украины и России на Авдеевском направлении, где россияне постепенно давят и двигаются в направлении Покровска. Согласно данным Naalsio армия РФ терпит в несколько раз большие потери во время своего наступления.

Начиная с 9 октября 2023 по 18 августа, Россия потеряла на Авдеевско-Покровском направлении 1617 единиц военной техники. Потери Украины в пять раз меньше – 319 единиц военной техники.

Больше всего российская армия понесла потери среди боевых бронированных машин и танков – 928 и 496 единиц соответственно. Также украинские силы уничтожили 70 единиц автотехники, 68 артиллерийских установок, 27 единиц спецтехники, 12 противовоздушных систем, 9 дронов и по одному самолету и вертолету.

Потери Украины: 167 ББМ, 78 танков, 31 артиллерийская установка, 18 единиц автотехники, 11 дронов, 7 единиц спецтехники, 3 системы ПВО и один самолет.





Потери России и Украины на Авдеевском направлении

Таким образом, общие потери сторон в технике на Авдеевском направлении за месяц составляют 1617:319 в пользу ВСУ. Отметим, что это потери, собранные из открытых источников, поэтому количество уничтоженной техники еще больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех рекордах России по потерям, которые установили украинские силы в июле. Украинские военные уничтожили множество артиллерийских установок, беспилотников и автотехники РФ.

Также "Комментарии" писали о двух рекордах по потерям России в военной технике на войне Украины.