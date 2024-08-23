В ВСУ объяснили, что будет, если россияне захватят Покровск

Как передает портал "Комментарии", офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал об обстановке в районе Покровска Донецкой области. на фоне Курской операции ВСУ россияне не сняли свои резервы с Лимано-Бахмутского направления.

Покровськ. Фото из открытых источников

"Для Лимано-Бахмутского направления захват россиянами Покровска означает потерю еще одного важного логистического маршрута. Для Украины это также будет потеря еще одного крупного города", — отметил он.

Как рассказал военный, захватчики продолжают наступательные действия, двигаясь иногда большими, иногда меньшими подразделениями.

"Поэтому мы не наблюдаем значительного уменьшения их активности. Нет информации о том, что противник перебрасывает свои силы с нашего направления", — говорит Кожубенко.

Однако он успокоил, что бригада "Рубеж" стоит на своих позициях и не позволяет оккупантам продвинуться на направлениях удара, где россияне сейчас ведут штурмы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска усиливают свои подразделения вблизи города Покровск и имеют стратегическую цель его захватить. Но после этого россияне не намерены останавливаться. Ведь захват Покровска открывает плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье. Об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Журналисты пишут, что Покровск готовится к новому "неприятному этапу войны". Россия рассматривает его захват, как стратегическую цель, ведь этот город открывает плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.

Также издание "Комментарии" сообщало – план Путина начинает сыпаться: что мешает оккупантам продвигаться на Покровском направлении.



