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«Все в труху»: у Путина снова угрожают Западу, узнав о подготовке истребителей для Украины

Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил Западу ядерной войной

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев обозвал итальянского министра обороны "редким чудаком на букву "м" и, традиционно, заявил, что новые виды вооружения никак на ход войны не повлияют. Свое очередное эмоциональное сообщение в Телеграмм экс-президент России выложил на фоне слухов о возможной передаче Украине западных истребителей.

«Все в труху»: у Путина снова угрожают Западу, узнав о подготовке истребителей для Украины

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Соседи одарённого министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли ещё дальше. Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну", — возмутился Дмитрий Медведев.

Одиозный политик в очередной раз пригрозил Западу ядерной войной: "Если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху".    

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия будет спешить с новым наступлением – где стоит ждать удара. Эксперты детально разобрались в ситуации.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские войска пополнятся ударными ротами дронов, также у нас появились "Ловцы шахедов". Почему это важно? Что нам еще необходимо для более эффективного отражения российской агрессии? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.                               

Ранее "Комментарии" писали — Великобритания может передать Украине новейшие истребители, но есть условие.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/259
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