«Все в труху»: у Путина снова угрожают Западу, узнав о подготовке истребителей для Украины

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев обозвал итальянского министра обороны "редким чудаком на букву "м" и, традиционно, заявил, что новые виды вооружения никак на ход войны не повлияют. Свое очередное эмоциональное сообщение в Телеграмм экс-президент России выложил на фоне слухов о возможной передаче Украине западных истребителей.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Соседи одарённого министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли ещё дальше. Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну", — возмутился Дмитрий Медведев.

Одиозный политик в очередной раз пригрозил Западу ядерной войной: "Если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху".

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