"Все украинцы ждут". Зеленский заинтриговал видео наших пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры с тренировок наших пилотов на истребителях F-16 в Дании. Видео датировано февралем 2024 года. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видео президент опубликовал у себя в соцсети.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", – написал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен. Совсем скоро они должны появиться в украинском небе. Такое обещание в интервью "ICTV" дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 24 февраля, будет уже два года с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Так называемая "специальная военная операция" явно затянулась, но путинский режим, начав агрессию, уже не может остановиться, потому что это будет чревато его падением. Потому устами того же экс-президента РФ Дмитрия Медведева (в данный момент – замглавы Совета безопасности) анонсирует планы по захвату Киева, Одессы и так далее. Несмотря на огромные потери во имя захвата Авдеевки, оккупационная армия готова к новому наступлению, потому что имеет большие резервы. Украина таких, увы, не имеет. А падение помощи со стороны союзников не дает нам возможности компенсировать это хотя бы военно-техническим преимуществом. ВСУ остро ощущают "снарядный голод", но продолжают демонстрировать чудеса мужества. Эксперты специально для портала "Комментарии" продолжают анализировать ход российско-украинской войны (идущей уже десять лет) накануне второй годовщины ее полномасштабной фазы.



