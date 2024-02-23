logo

BTC/USD

50902.59

ETH/USD

2920.01

LTC/USD

68.08

USD/UAH

38.70

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Все украинцы ждут". Зеленский заинтриговал видео наших пилотов на F-16
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все украинцы ждут". Зеленский заинтриговал видео наших пилотов на F-16

Владимир Зеленский показал видео с тренировок наших пилотов на F-16

сегодня, 10:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры с тренировок наших пилотов на истребителях F-16 в Дании. Видео датировано февралем 2024 года. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видео президент опубликовал у себя в соцсети.

"Все украинцы ждут". Зеленский заинтриговал видео наших пилотов на F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", – написал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен. Совсем скоро они должны появиться в украинском небе. Такое обещание в интервью "ICTV" дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 24 февраля, будет уже два года с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Так называемая "специальная военная операция" явно затянулась, но путинский режим, начав агрессию, уже не может остановиться, потому что это будет чревато его падением. Потому устами того же экс-президента РФ Дмитрия Медведева (в данный момент – замглавы Совета безопасности) анонсирует планы по захвату Киева, Одессы и так далее. Несмотря на огромные потери во имя захвата Авдеевки, оккупационная армия готова к новому наступлению, потому что имеет большие резервы. Украина таких, увы, не имеет. А падение помощи со стороны союзников не дает нам возможности компенсировать это хотя бы военно-техническим преимуществом. ВСУ остро ощущают "снарядный голод", но продолжают демонстрировать чудеса мужества. Эксперты специально для портала "Комментарии" продолжают анализировать ход российско-украинской войны (идущей уже десять лет) накануне второй годовщины ее полномасштабной фазы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zelenskyy.official/videos/777468281097194/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости