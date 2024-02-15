Буданов дал прямой ответ, когда F-16 появятся в украинском небе

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Кравцев Сергей
Вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен. Совсем скоро они должны появиться в украинском небе. Как передает портал "Комментарии", такое обещание в интервью "ICTV" дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
В то же время, на уточняющий вопрос о том, когда же Украина получит западные истребители F-16, Буданов посоветовал "подождать", но намекнул, что уже наступил финальный этап и совсем скоро все станет очевидно.
Отметим, ранее, комментируя предстоящие поставки американских истребителей F-16 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может получить дополнительные "бонусы". Секретарь СНБО также сообщил, что подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом стране помогают партнеры.
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