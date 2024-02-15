Буданов дал прямой ответ, когда F-16 появятся в украинском небе

Вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен. Совсем скоро они должны появиться в украинском небе. Как передает портал "Комментарии", такое обещание в интервью "ICTV" дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"По F-16 вопрос решен, это, я думаю, все знают. Здесь (Ред. – на "Рамштайне") были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки аэродрома и летного состава", – сказал глава украинской разведки.

В то же время, на уточняющий вопрос о том, когда же Украина получит западные истребители F-16, Буданов посоветовал "подождать", но намекнул, что уже наступил финальный этап и совсем скоро все станет очевидно.

"Вы же знаете, что наши пилоты завершают обучение, поэтому все могут это вычислить, это не так уж и трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидят в небе", – резюмировал руководитель ГУР.

Отметим, ранее, комментируя предстоящие поставки американских истребителей F-16 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может получить дополнительные "бонусы". Секретарь СНБО также сообщил, что подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом стране помогают партнеры.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие ожидания от турне Зеленского по Западной Европе: что важно для Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.



