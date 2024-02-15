logo

BTC/USD

51839.63

ETH/USD

2774.06

LTC/USD

69.94

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов дал прямой ответ, когда F-16 появятся в украинском небе
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов дал прямой ответ, когда F-16 появятся в украинском небе

На заседании "Рамштайна" обсуждались технические вопросы по передаче этих самолетов

сегодня, 09:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен. Совсем скоро они должны появиться в украинском небе. Как передает портал "Комментарии", такое обещание в интервью "ICTV" дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. 

Буданов дал прямой ответ, когда F-16 появятся в украинском небе

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"По F-16 вопрос решен, это, я думаю, все знают. Здесь (Ред. – на "Рамштайне") были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки аэродрома и летного состава", – сказал глава украинской разведки.

В то же время, на уточняющий вопрос о том, когда же Украина получит западные истребители F-16, Буданов посоветовал "подождать", но намекнул, что уже наступил финальный этап и совсем скоро все станет очевидно.                                                                        

"Вы же знаете, что наши пилоты завершают обучение, поэтому все могут это вычислить, это не так уж и трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидят в небе", – резюмировал руководитель ГУР.

Отметим, ранее, комментируя предстоящие поставки американских истребителей F-16 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может получить дополнительные "бонусы". Секретарь СНБО также сообщил, что подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом стране помогают партнеры. 

Читайте также на портале "Комментарии" — какие ожидания от турне Зеленского по Западной Европе: что важно для Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости