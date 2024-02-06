logo

BTC/USD

42786.58

ETH/USD

2324.50

LTC/USD

67.81

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина ждет не только F-16: Данилов намекнул на приятные бонусы
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина ждет не только F-16: Данилов намекнул на приятные бонусы

Данилов обьяснил, что бонусы будут касаться западных самолетов

сегодня, 08:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Комментируя предстоящие поставки американских истребителей F-16 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может получить дополнительные "бонусы". Как передает портал "Комментарии", такое заявление чиновник сделал в интервью "24 каналу".

Украина ждет не только F-16: Данилов намекнул на приятные бонусы

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, подготовка украинских пилотов западными партнерами идет согласно плану. 

"К тому же, я думаю, что будут еще определенные такие дополнительные бонусы. То, что касается именно этого направления — направления самолетов. Дождемся", — заявил Алексей Данилов. 

Секретарь СНБО также добавил, что подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом стране помогают партнеры. 

Данилов подчеркнул, техника не простая, сложная и требует времени и усилий для освоения. Тот план, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе, подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — для того, чтобы нанести военное поражение РФ, украинским силам нужны штурмовики, подобные А-10 (США). Такое мнение в интервью каналу "СNN" высказал глава ГУР Кирилл Буданов.                

Также издание "Комментарии" сообщало – западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16. Вопрос в том, все ли готово, чтобы они работали на нашей территории. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. 

Ранее "Комментарии" информировали – Украина не спешит с получением самолетов F-16: Юрий Игнат рассказал, в чем причина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости