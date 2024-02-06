Украина ждет не только F-16: Данилов намекнул на приятные бонусы

Комментируя предстоящие поставки американских истребителей F-16 секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может получить дополнительные "бонусы". Как передает портал "Комментарии", такое заявление чиновник сделал в интервью "24 каналу".

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, подготовка украинских пилотов западными партнерами идет согласно плану.

"К тому же, я думаю, что будут еще определенные такие дополнительные бонусы. То, что касается именно этого направления — направления самолетов. Дождемся", — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что подготовка инфраструктуры для истребителей продолжается, в этом стране помогают партнеры.

Данилов подчеркнул, техника не простая, сложная и требует времени и усилий для освоения. Тот план, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе, подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — для того, чтобы нанести военное поражение РФ, украинским силам нужны штурмовики, подобные А-10 (США). Такое мнение в интервью каналу "СNN" высказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16. Вопрос в том, все ли готово, чтобы они работали на нашей территории. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Ранее "Комментарии" информировали – Украина не спешит с получением самолетов F-16: Юрий Игнат рассказал, в чем причина.



