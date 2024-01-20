Украина не спешит с получением самолетов F-16: Игнат рассказал, в чем причина

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Кравцев Сергей
Западные партнеры оказывают Украине большую военную поддержку, однако получить сразу большое количество ракет или тех же самолетов F-16 нельзя, поскольку места их хранения сразу станут мишенью для российских ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Фокусу" рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Он отметил, что партнеры Украины хорошо информированы о том, "сколько летело, сколько сбито, сколько мы потратили". По его словам, каждый раз тратя определенное количество ракет, Украина формирует запрос к партнерам о поставках новой партии ракет в ПВО, но это делается не публично.
По его словам, тоже самое касается и самолетов F-16, ведь если их взять сейчас, то они станут хорошей мишенью для врага.
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