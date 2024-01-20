Украина не спешит с получением самолетов F-16: Игнат рассказал, в чем причина

Западные партнеры оказывают Украине большую военную поддержку, однако получить сразу большое количество ракет или тех же самолетов F-16 нельзя, поскольку места их хранения сразу станут мишенью для российских ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Фокусу" рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Он отметил, что партнеры Украины хорошо информированы о том, "сколько летело, сколько сбито, сколько мы потратили". По его словам, каждый раз тратя определенное количество ракет, Украина формирует запрос к партнерам о поставках новой партии ракет в ПВО, но это делается не публично.

"Мы не можем сразу взять огромное количество ракет — их нужно хранить, а враг рано или поздно узнает об этом. Разведка, к сожалению, у них работает и нет большого смысла размещать в Украине полные склады с боеприпасами", — отметил спикер ПС.

По его словам, тоже самое касается и самолетов F-16, ведь если их взять сейчас, то они станут хорошей мишенью для врага.

"Будем получать тогда, когда будет все для этого готово: люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут обслуживать их, аэродромная инфраструктура и тому подобное. Когда все будет готово, тогда будет рациональное зерно для размещения самолетов в Украине. А пока пусть их там подремонтируют, модернизируют, чтобы служили нам верой и правдой", — добавил Игнат.

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