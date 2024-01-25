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Партнеры готовы передать истребители F-16: в ВСУ рассказали, почему все равно придется подождать

Киеву необходимо комплексно подходить к решению вопроса размещения западных истребителей, отметил спикер Воздушных сил

сегодня, 12:50 comments1432
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Кравцев Сергей
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Западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16. Вопрос в том, все ли готово, чтобы они работали на нашей территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. 

Партнеры готовы передать истребители F-16: в ВСУ рассказали, почему все равно придется подождать

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Спикер пояснил, что для передачи Украине самолетов, нужно иметь не только подготовленных пилотов, но и соответствующую инфраструктуру и обученных инженеров. По словам спикера, одной из главных задач F-16 будет оттеснять российскую авиацию на линии фронта и уничтожать "Шахеды", которые атакуют Украину.                                               

"Нам нужно комплексно подходить к решению (вопроса, — Ред.) их размещения в Украине, взятия на вооружение и боевое применение. Конечно, можно рассматривать заявления европейских лидеров об их готовности передать нам самолеты. Но просто их передать, чтобы они находились у нас территориально, — это не тот вариант, который нам подходит", — заявил Юрий Игнат.

Кроме того, он посоветовал не обращать внимание на видео в интернете, где якобы украинские пилоты и пилотессы делают акробатические трюки на самолетах F-16. 

По его словам, это видео не с украинскими военными, а с американскими коллегами или просто с компьютерной игры. А такие видео — это, по словам Игната, попытка "привлечь внимание или хайпануть".

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