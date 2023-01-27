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Все-таки весна: Bloomberg обнародовал детали нового наступления Путина на Украину

Путин считает, что россияне смиртся с еще большими потерями, ради захвата большей территории Украины

сегодня, 11:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на огромные потери в войне против Украины, российский диктатор Владимир Путин планирует на начало весны новое наступление на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое информагентство Bloomberg, со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

Все-таки весна: Bloomberg обнародовал детали нового наступления Путина на Украину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новое наступление может начаться уже в феврале-марте. Российский президент понимает слабые стороны своих вооруженных сил, однако он убежден, что превосходящие силы и готовность России к крайне большим потерям позволят одержать победу. Диктатор верит, что не может проиграть в "экзистенциальном" конфликте, как он считает, с США и их союзниками.

"Путин разочарован тем, как идут дела, но он не готов отказаться от своих целей", — сказала Татьяна Становая, основатель политической консалтинговой компании R.Politik.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что в 2023-м году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские силы со всей оккупированной Россией территории Украины, но в итоге все закончится тем, что стороны сядут за стол переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало – уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате по противодействию агрессии РФ отметила, что новые виды вооружения помогут ВСУ отодвинуть РФ еще дальше этой весной. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" усиление военной поддержки Украины со стороны партнеров, а также поделились ожиданиями в ракурсе поставок новых видов вооружения в нашу страну.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-27/russian-president-putin-plans-new-offensive-in-ukraine-as-he-girds-for-long-war
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