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Время деоккупации: Центр национального сопротивления обратился к украинцам

Центр, созданный Силами Специальных Операций призывает украинцев присоединяться к движению сопротивления.

сегодня, 17:55
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Автор:

Slava Kot

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий помогать партизанам и вступать в движение сопротивления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления, созданный Силами Специальных Операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины.

Время деоккупации: Центр национального сопротивления обратился к украинцам

Украинские военные деоккупируют территории. Фото из открытых источников

В центре обратились к украинцам и указывают, что каждый может присоединиться к подполью для противостояния российской агрессии и таким образом приблизить победу.


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Учреждение призывает распространять информацию о передвижении и размещении российской техники и войск. Благодаря таким сообщениям Силы обороны успешно уничтожают врага.

Кроме того, в Центре национального сопротивления призывают приобщаться к партизанским движениям, действующим на временно оккупированной территории. В частности, это касается движения "Желтая лента", которые стали лауреаты Премии Сахарова в 2022 году, а также военного партизанского движения "Атеш", созданного в сентябре 2022 года украинцами и крымскими татарами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российским военным запретили использовать артснаряды нескольких калибров. Украинское сопротивление узнало, что они взрываются в российской технике. Вероятной причиной этого является коррупция в Минобороны РФ.

Также "Комментарии" писал, что по информации партизанского движения "Атеш" стало известно о бунте среди российских военных на временно оккупированных территориях. Мобилизированные россияне, ранее находившиеся в заключении, убили своих инструкторов, украли оружие и автомобиль.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/chas-povertaty-svoye-tsentr-sprotyvu-zaklykaye-meshkantsiv-tot-dopomogty-partyzanam-ta-doluchatysya-do-sprotyvu/
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