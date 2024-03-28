Времени ждать больше нет: Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО

Сегодня состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Говорили об обстрелах России украинской критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на Facebook-странице Миссии Украины при НАТО.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Отмечается, что заседание было созвано по инициативе украинской стороны.

Во время заседания министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях террористических ударов России, а также мерах по реагированию, которые принимаются Украиной.

Также глава министерства призвал страны-члены НАТО как можно быстрее предоставить Украине: дополнительные системы ПВО и ПРО; ракеты к ним.

Отметим, вторую неделю Россия наносит массированные ракетные, дроновые и бомбовые удары по Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что целью российских атак 22 марта был тотальный блэкаут. После этого в ход пошли такие новинки как "Циркон" (по Киеву), а Харьков впервые попал под удар КАБ – управляемой авиабомбы большого калибра. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами особенности воздушной войны, которую активизировала страна-агрессор.

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