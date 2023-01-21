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Вражеские диверсанты пытались прорваться в Сумскую область: подробности

Противники сбежали после того, как наши воины открыли по ним огонь, отметил глава Сумской областной военной администрации

сегодня, 14:47 comments2342
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники не оставили шансов российской диверсионно-разведывательной группе из шести человек, чтобы прорваться в деоккупированную Сумскую область. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил в глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Вражеские диверсанты пытались прорваться в Сумскую область: подробности

ВСУ. Фото: из открытых источников

По информации главы Сумской области, инцидент произошел в пятницу, 20 января, рано утром.

"Вчера около 5 часов утра группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнакивскую громаду", — сообщил Живицкий.

В то же время, украинские военные открыли огонь, и после этого враг отступил, скрывшись на территории РФ.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая попытка российских диверсантов зайти на территорию Сумской области. Россияне и ранее пытались пересечь границу в Сумской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал: украинские танкисты уже готовы начать обучение на танках Leopard.

Также издание "Комментарии" сообщало — завершилось 8-ое заседание Контактной группы по поддержке Украины (министры обороны стран НАТО и другие союзники), известной как формат "Рамштайн". Украина получит ряд новых вооружений, включая британские танки Challenger 2, ракетные системы (8 ЗРК Avenger, ракеты для NASAMS, дополнительные поставки систем ПВО Patriot), бронетехнику (58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker, 350 внедорожников, 19 гаубиц), артснаряды. При этом не оправдались надежды на консолидированное решение по отправкам в Украину немецких танков Leopard 2. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что "Рамштайн-8" укрепит устойчивость Украины, а за танки мы еще поборемся. Как оцениваете итоги этой встречи? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy
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