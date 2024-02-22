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Враг готовится. В ВСУ спрогнозировали, когда страна-агрессор нанесет ракетный удар

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что сейчас наблюдается «привычный» интервал между ракетными атаками врага, который составляет 7-10 дней

сегодня, 18:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщила Наталья Гуменюк, именно все ракетные атаки происходили с таким интервалом. По ее словам, он мог нарушаться, если агрессору нужно было быстрее ответить на какой-то очередной "хлопок", который у них произошел.

Враг готовится. В ВСУ спрогнозировали, когда страна-агрессор нанесет ракетный удар

Наталия Гуменюк

По словам спикера Сил обороны юга, сейчас фиксируется активность стратегической авиации, россияне совершают перелеты и совершают между собой действия слаживания. То есть, подчеркивает Гуменюк, такие действия могут свидетельствовать об определенной подготовке к очередному ракетному удару.

Вместе с тем, как отметила Гуменюк, в этих "маневрах" не задействованы ракетные носители в Черном море.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, Россия может готовить масштабную ракетную атаку по Украине на 24 февраля. По его словам, у РФ для этого достаточно ракет. Коваленко утверждает, что у врага есть до 150 крылатых ракет типа Х-55/101/555. Кроме того, у захватчика почти нетронутым остался запас крылатых ракет морского базирования "Калибр". По его информации, у россиян осталось около 300 таких ракет. При этом он подчеркнул, что Черноморский флот России сохраняет потенциал для террористических ударов. Также эксперт не исключает и налета "шахедов" и советует всем украинцам непременно сохранять бдительность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что у России есть возможность наносить ракетные удары по Украине с интенсивностью раз в неделю. По словам военных экспертов, к сожалению, россияне смогли, несмотря на санкции, наладить производство ракет. Военные эксперты также не исключают, что РФ могут нанести ракетный удар по Украине в "сакральную" для себя дату, а именно: 24 февраля.





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